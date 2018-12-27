Таиланд заинтересовался российскими вертолетами "Ансат", Ми-171А2 и Ка-32

27 декабря 2018 18:05 (UTC+04:00)

Таиланд проявляет интерес к российским вертолетам "Ансат", Ми-171А2 и Ка-32. Об этом в четверг сообщил ТАСС в рамках визита в королевство глава холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) Андрей Богинский, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если говорить про Таиланд, вертолеты "Ансат" и Ми-171А2 вызвали большой интерес. Полиция Таиланда заинтересована в покупке "Ансатов", также есть интерес к Ми-171А2 в поисково-спасательном варианте", - сказал он.

"Также мы ведем переговоры о поставках в эту страну Ка-32. Эти вертолеты востребованы, таиландские коллеги видели опыт их эксплуатации в Южной Корее и Китае. Ка-32 здесь могут использоваться для пожаротушения, в том числе для систем горизонтального пожаротушения", - заметил глава холдинга.

Он напомнил, что ранее "Вертолеты России" также договорились о поставках в страну военных вертолетов Ми-17В-5. В четверг, согласно ранее достигнутым договоренностям, холдинг сдает заказчику еще две машины данного типа. "Они собраны и облетаны, сегодня идет сдача двух машин. В нашем понимании, вертолетная техника [в Юго-Восточной Азии] себя зарекомендовала очень хорошо", - добавил глава "Вертолетов России".

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