Иностранцы смогут въезжать в Россию на прокатных машинах без уплаты пошлин

29 декабря 2018 03:44 (UTC+04:00)

Правительство РФ определило срок вступления в силу порядка временного ввоза в Россию иностранных лизинговых и прокатных автомобилей, согласно которому иностранцы смогут въезжать в РФ на таких машинах без уплаты таможенных пошлин, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости следует из постановления правительства РФ.

"Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года", - говорится в изменениях, вносимых в постановление, которым определен этот порядок. Ранее Федеральная таможенная служба сообщала, что новый порядок вступит в силу 14 января 2019 года.

"Теперь лица, не имеющие постоянного места жительства в государстве – члене ЕАЭС, могут беспошлинно ввезти для личного пользования зарегистрированные в иностранном государстве автомобили, находящиеся в собственности у банков, лизинговых и прокатных компаний", - поясняла служба суть документа.

Основным условием такого ввоза является отсутствие у физлица, которое осуществляет временный ввоз транспортного средства, неисполненных обязанностей как по таможенным платежам, так и по административным штрафам за невывоз с территории ЕАЭС временно ввезенного автомобиля, поясняют в ФТС. При этом у иностранного собственника транспортного средства – юрлица – должны отсутствовать в собственности иные транспортные средства для личного пользования, не вывезенные с территории ЕАЭС по истечении срока временного ввоза.

Четвертого сентября текущего года вступили в силу поправки в закон о таможенном регулировании, согласно которым невозможно одновременное нахождение на территории РФ двух автомобилей, зарегистрированных за рубежом и принадлежащих одному лицу, без уплаты пошлины в отношении второго транспортного средства. Тогда в сентябре десятки финских туристов, направлявшихся в РФ, не смогли пройти российскую таможню, писала газета Helsingin Sanomat.

Вопрос также коснулся и лизинговых автомобилей. Замначальника таможенных процедур и таможенного контроля Северо-Западного таможенного управления Дарья Кириллова поясняла, что лизинговый автомобиль все же может проехать на российскую территорию, но при уплате залога, который обещали вернуть по возвращению обратно.

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