Правительство России расширило границы ТОР на Чукотке

12 января 2019 14:56 (UTC+04:00)

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении границ территории опережающего социально-экономического развития "Беринговский" в Чукотском автономном округе и ее переименовании в ТОР "Чукотка". Документ опубликован в субботу на сайте правительства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Подписанным постановлением в границы ТОР "Беринговский" включены два земельных участка на территории Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа. На этих участках планируется реализовать инвестиционные проекты по освоению и разработке месторождений "Песчанка", "Кекура" и "Клен" (добыча золота, серебра, меди и молибдена)", - говорится в пояснительной записке к постановлению.

Документом также расширены виды экономической деятельности для данной территории, при которых действует особый правовой режим предпринимательской деятельности. Теперь к ним относится деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа. Уточняется, что переименование ТОР обусловлено тем, что ее границы расширены за пределы территории Беринговского каменноугольного бассейна.

"Реализация инвестиционных проектов потенциальных резидентов ТОР "Чукотка" позволит привлечь частные инвестиции в размере около 290 млрд рублей, создать около 4,8 тыс. рабочих мест. Совокупные поступления в бюджеты всех уровней до 2027 года составят более 23,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Территория опережающего развития "Беринговский" создана в 2015 году. На сегодняшний день в ТОР "Беринговский" предпринимательскую деятельность ведут 37 резидентов.

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