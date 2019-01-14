В Москве и области 15 января объявили "желтый" уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил на вторник, 15 января, "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Степень интенсивности опасных явлений: "желтый" - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение действует с 15 января 9.00 в течение 12 часов.

По данным синоптиков, во вторник в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями, ожидаются небольшие осадки. Также в Москве и области будет гололедица, местами сильная. Ветер южный 5-10 метров в секунду.

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