Россия выполнила план по экспорту оружия на 2018 год

Россия по итогам минувшего года полностью выполнила план по поставкам оружия за рубеж, объявил в понедельник глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Окончательные цифры, все выверенные станут достоянием общественности после того, как мы доложим их президенту России. Сегодня с уверенностью можно сказать, что план мы выполнили", - сказал Шугаев в интервью телеканалу НТВ.