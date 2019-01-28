Россия выполнила план по экспорту оружия на 2018 год

28 января 2019 11:58 (UTC+04:00)

Россия по итогам минувшего года полностью выполнила план по поставкам оружия за рубеж, объявил в понедельник глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Окончательные цифры, все выверенные станут достоянием общественности после того, как мы доложим их президенту России. Сегодня с уверенностью можно сказать, что план мы выполнили", - сказал Шугаев в интервью телеканалу НТВ.

По его словам, последние три года экспорт держится на уровне 15 миллиардов долларов. Портфель экспортных контрактов составляет 55 миллиардов долларов.

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