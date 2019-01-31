В московских аэропортах из-за снега отменили и задержали свыше 40 рейсов

Двадцать рейсов задержаны и 21 рейс отменен в аэропортах российской столицы из-за снегопада, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным сервиса "Яндекс.Расписание" на 02.06, во "Внуково" шесть рейсов задержаны, шесть отменены, в "Домодедово" — два рейса задержаны, 15 отменены, в "Шереметьево" задержаны 12 рейсов.

Ранее сообщалось, что снегопад, начавшийся в Москве вечером в среду, продлится до утра четверга и принесёт прирост снега до пяти сантиметров.

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