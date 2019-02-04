Пожар в центре Москвы унес жизни восьми человек

На месте пожара в доме в центре Москвы найдено восемь тел погибших, в том числе двоих детей, как передаёт Trend сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова.

Возгорание произошло ночью на Никитском бульваре, 12. Пожару присвоили повышенный уровень сложности.

Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров.

Ликвидировать огонь удалось в 05:09. Двоих человек в тяжелом состоянии доставили в НИИ им. Склифосовского.

СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Источник РИА Новости в экстренных службах столицы сообщил, что в качестве приоритетной версии рассматривается неисправность электрооборудования.

В префектуре сообщили, что жильцов двух наиболее пострадавших квартир расселили в гостиницы, остальные от предложения отказались.

Здание дореволюционной постройки является объектом культурного наследия. Среди его жильцов, в частности, актриса Ингеборга Дапкунайте, пианистка Ксения Башмет, дочь дирижера Юрия Башмета.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.