Около 3,5 тыс. га лесов горит в России

Лесопожарные формирования фиксируют в воскресенье пожары в лесах регионов России на общей площади более чем 3568 га. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На 00:00 мск 7 апреля 2019 года на территории Российской Федерации действовало семь лесных пожаров на площади 3568 га", - говорится в распространенном сообщении. Отмечается, что пожары еще не ликвидированы.

Возгорания сейчас отмечаются в Амурской, Магаданской областях, в Хабаровском и Забайкальском краях, а также в Республике Саха (Якутия).

К борьбе с огнем, по данным Авиалесоохраны, привлечены 589 человек, задействовано 105 единиц техники, в мониторинге и тушении участвуют семь воздушных судов.

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