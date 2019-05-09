Россия призвала Иран не сворачивать дальше выполнение обязательств по СВПД

9 мая 2019 20:06 (UTC+04:00)

Москва призывает Тегеран воздержаться от дальнейших шагов по сворачиванию выполнения обязательств по иранской ядерной сделке, говорится в комментарии МИД РФ, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Призываем Иран воздерживаться от дальнейших шагов по сворачиванию выполнения обязательств в рамках СВПД, а все государства-участники "ядерной сделки" - соблюдать свои обязательства согласно Плану действий, форсировать реализацию проектов, осуществляемых в соответствии со всеобъемлющими договоренностями, в частности модернизацию реактора в Араке", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД, распространенном в четверг.

Иран накануне, в годовщину выхода США из ядерной сделки, объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним.
Президент Ирана Хасан Роухани также заявил, что дает 60 дней европейским странам на переговоры. Соответствующая информация была доведена до Великобритании, Франции, Германии, Китая и России.

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