Россия на встрече министров труда G20 поделится опытом по занятости пожилых людей

31 августа 2019 11:20 (UTC+04:00)

Опыт по содействию занятости пожилых людей будет представлен Россией на встрече министров труда "двадцатки", которая 1-2 сентября пройдет в городе Мацуяма в Японии. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Одна из дискуссий в рамках встречи посвящена вопросам увеличения продолжительности трудовой деятельности и занятости работников пожилого возраста. Россия представит опыт по содействию занятости этой категории граждан", - подчеркнул глава российского ведомства.

Встреча министров труда G20 впервые состоялась в Вашингтоне в 2010 году и с тех пор проводится ежегодно. Как сообщили организаторы, в этом году главной темой десятой встречи станет девиз "Будущее работы". Участники планируют обсудить вопросы демографических изменений, гендерного равенства, свободного доступа к новым видам работ и другие профильные темы.

Саммит G20 прошел 28-29 июня в Осаке. Он стал первым форумом такого рода на территории Японии.

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