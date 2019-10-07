Спутник "Глонасс-М" №702 ввели в эксплуатацию после короткого перерыва

Российский спутник связи "Глонасс-М" №702 (9-я точка), который в понедельник был выведен из системы, вновь используется по назначению. Об этом сообщается на сайте информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения системы ГЛОНАСС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Используется по целевому назначению", - написано в строке состояния аппарата.

"Глонасс-М" №702 второй раз за последние две недели был выведен из группировки. Ранее это произошло 24 сентября, тогда аппарат также был ненадолго выведен из системы.

Спутник был запущен 1 декабря 2014 года. 15 февраля 2016 года его ввели в систему.

В начале августа 2019 года на техобслуживание был выведен спутник "Глонасс-М" №717. Еще один спутник (№742) был выведен 26 августа.

Сейчас в орбитальную группировку входит 27 спутников, 21 из них используется по целевому назначению, один находится на этапе летных испытаний, еще два - в резерве. Для гарантированного глобального покрытия необходимо иметь 24 работающих спутника.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.