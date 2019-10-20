Борисов допустил, что Турция может заинтересоваться российской авиацией

20 октября 2019 00:52 (UTC+04:00)

Вице-премьер РФ Юрий Борисов не исключил, что Турция может посмотреть в сторону российской боевой авиации нового поколения, но это будет зависеть от ряда факторов, в том числе взаимоотношений Анкары с Вашингтоном в этой сфере, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я думаю, выбор Турции будет основан на многих факторах: какие у них взаимоотношения будут дальше с Америкой... Почему бы нет? Я не исключаю, что они могут посмотреть в сторону российской боевой авиации нового поколения", - заявил Борисов журналистам, отвечая на вопрос об интересе турецкой стороны к российским Су-35 и Су-57.

"Интерес был неподдельный во время МАКСа, как вы знаете, представительная делегация была. Но туркам выбирать. Они же выбрали С-400 и отстояли свое право закупить эту современную систему, как на них ни давили", - напомнил представитель российского кабмина.
"Возможно, они сделают выбор и в сторону нашей боевой авиации, ничто исключать нельзя", - добавил Борисов.

Говоря о том, какому именно российскому самолету турецкая сторона сейчас отдает предпочтение, он отметил, что это чисто технический вопрос. Вице-премьер напомнил также, что Су-35 хорошо себя проявил в ходе операции в Сирии.

"Признано, что это один из лучших самолетов поколения 4+. Сегодня многие страны ведут разработки самолетов пятого поколения, вряд ли кому-то возможно будет достичь тех характеристик, которые сегодня имеем мы. Пройдет, конечно, еще какое-то время", - уточнил он.

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