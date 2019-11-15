"Союзмультфильм" объявил о запуске нового цикла "Ну, погоди!"

Киностудия "Союзмультфильм" запускает разработку нового цикла мультфильмов "Ну, погоди!", первая серия выйдет летом 2020 года, заявила председатель правления киностудии Юлиана Слащева, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Союзмультфильм" запускает разработку нового цикла мультфильмов про "Ну, погоди!". Первую серию можно будет увидеть в начале лета следующего года, после этого будет по нашему плану 26 новых серий про "Ну, погоди!", - сказала журналистам Слащева в рамках Петербургского культурного форума.

Культурный форум проходит в Санкт-Петербурге уже в восьмой раз с 14 по 16 ноября. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации".

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