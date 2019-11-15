Путин заявил о решении почти всех поставленных задач в Сирии

15 ноября 2019 01:20 (UTC+04:00)

Россия в целом решила практически все задачи в Сирии, которые ставила перед собой, опасность инфильтрации боевиков есть, заявил президент РФ Владимир Путин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Что касается интересов России, то они заключались в том, чтобы избавить Россию от инфильтрации на территорию РФ большого количества обученных и подготовленных боевиков, с опытом боевых действий. В этом смысле нельзя полностью утверждать, что мы решили все 100% задач, но в целом да. Мы ту задачу, которую перед собой ставили, начиная операцию в Сирии, мы выполнили", - сказал Путин журналистам на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

"Для всех стран существует угроза инфильтрации - выхода боевиков с территории Сирии - в другие страны. Это в полной мере относится и к европейским странам... Такая опасность характерна и для США. Все в опасности, поэтому нужно объединять усилия", - добавил президент России.

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