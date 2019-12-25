Новый посол США приедет в Москву после новогодних праздников

25 декабря 2019 01:44 (UTC+04:00)

Точной даты прибытия в Россию нового посла США Джона Салливана пока нет, однако его приезд ожидается не ранее завершения новогодних праздников, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В данный момент точной даты нет, но мы ожидаем его после [новогодних] праздников", - сказала пресс-атташе посольства Ребекка Росс.

Сенат Конгресса США одобрил 12 декабря назначение первого заместителя госсекретаря Салливана на должность посла в РФ. Одобрение кандидатуры Сенатом является, по сути, финальным этапом процесса назначения посла. 23 декабря госсекретарь США Майкл Помпео привел Салливана к присяге. После этого новый посол может отправляться к месту службы.

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