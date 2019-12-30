Второй блок АЭС "Аккую" могут начать строить в I квартале 2020 года

Строительство с участием России энергоблока №2 АЭС "Аккую" в Турции может начаться в I квартале 2020 года. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Работы (на площадке) уже идут, сейчас мы работаем в рабочем режиме. Возможно, мы можем провести официальную церемонию заливки бетона к марту", - сказал Лихачев.

Церемония начала строительства энергоблока №1 АЭС "Аккую" состоялась весной 2018 года. Проект АЭС включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Стоимость проекта - порядка 20 миллиардов долларов. Пуск первого блока АЭС планируется в 2023 году, потом - по блоку каждый год.

Проект АЭС "Аккую" реализуется по схеме "строй, владей, эксплуатируй", по которой российская сторона построит атомную станцию и будет ей управлять.

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