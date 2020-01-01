У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6

1 января 2020 09:26 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Камчатки, никто не пострадал, угрозы возникновения цунами нет, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По информации МЧС, землетрясение произошло на глубине 40 километров. Эпицентр находился в 130 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского.

"Угрозы цунами для берегов Камчатки после землетрясения, которое произошло днём 1 января 2020 года, нет. Сейсмособытие ощущалось в Петропавловске-Камчатском и Вилючинском городских округах до 2-3 баллов", - говорится в сообщении.

Как сообщает ГУ МЧС, в настоящее время оперативные группы спасателей, пожарных и местных администраций осматривают социально значимые объекты и другие здания в населенных пунктах, где ощущался подземный толчок. По информации, которая приходит от оперативных групп, разрушений, погибших и пострадавших нет.

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