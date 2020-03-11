Александр Новак прокомментировал наращивание добычи нефти Саудовской Аравией
Наращивание добычи нефти Саудовской Аравией, о котором страна объявила ранее, является не лучшим вариантом в текущих рыночных условиях, считает министр энергетики РФ Александр Новак, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"Саудовская Аравия объявила, что снизила цены... объявила о наращивании добычи. Считаем, что в этих условиях это, наверное, не самый лучший вариант. Было бы правильно сохранять добычу на тех уровнях, которые достигнуты в первом квартале. Мы с такой инициативной выходили", - сказал он журналистам.
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