Александр Новак прокомментировал наращивание добычи нефти Саудовской Аравией

Наращивание добычи нефти Саудовской Аравией, о котором страна объявила ранее, является не лучшим вариантом в текущих рыночных условиях, считает министр энергетики РФ Александр Новак, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Саудовская Аравия объявила, что снизила цены... объявила о наращивании добычи. Считаем, что в этих условиях это, наверное, не самый лучший вариант. Было бы правильно сохранять добычу на тех уровнях, которые достигнуты в первом квартале. Мы с такой инициативной выходили", - сказал он журналистам.