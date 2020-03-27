Работу кафе и ресторанов приостановят по 5 апреля во всей России

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил региональным органам власти приостановить с 28 марта по 5 апреля деятельность организаций общепита, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Исключения сделаны для дистанционной торговли, говорится в поручениях Мишустина. Ранее сообщалось, что российские дома отдыха, санатории и иные курортные организации по поручению Мишустина также закроют до 1 июня.

Также субъектам РФ было рекомендовано до 1 июня приостановить работу горнолыжных трасс и объектов массового отдыха на курортах.

Кроме того, регионам поручено рекомендовать гражданам отказаться от поездок, в том числе с целью отдыха и туризма.