Работу кафе и ресторанов приостановят по 5 апреля во всей России
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил региональным органам власти приостановить с 28 марта по 5 апреля деятельность организаций общепита, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Исключения сделаны для дистанционной торговли, говорится в поручениях Мишустина. Ранее сообщалось, что российские дома отдыха, санатории и иные курортные организации по поручению Мишустина также закроют до 1 июня.
Также субъектам РФ было рекомендовано до 1 июня приостановить работу горнолыжных трасс и объектов массового отдыха на курортах.
Кроме того, регионам поручено рекомендовать гражданам отказаться от поездок, в том числе с целью отдыха и туризма.
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