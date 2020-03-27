Работу кафе и ресторанов приостановят по 5 апреля во всей России

Россия 27 марта 2020 06:29 (UTC+04:00)
Работу кафе и ресторанов приостановят по 5 апреля во всей России

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил региональным органам власти приостановить с 28 марта по 5 апреля деятельность организаций общепита, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Исключения сделаны для дистанционной торговли, говорится в поручениях Мишустина. Ранее сообщалось, что российские дома отдыха, санатории и иные курортные организации по поручению Мишустина также закроют до 1 июня.

Также субъектам РФ было рекомендовано до 1 июня приостановить работу горнолыжных трасс и объектов массового отдыха на курортах.

Кроме того, регионам поручено рекомендовать гражданам отказаться от поездок, в том числе с целью отдыха и туризма.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Как мобильные операторы Азербайджана могут способствовать борьбе с коронавирусом?
Как мобильные операторы Азербайджана могут способствовать борьбе с коронавирусом?
Microsoft Azerbaijan предлагает передовые решения для удаленной работы организаций
Microsoft Azerbaijan предлагает передовые решения для удаленной работы организаций
Azercell предлагает абонентам свыше 65 лет бесплатные услуги Мобильной Абонентской Службы!
Azercell предлагает абонентам свыше 65 лет бесплатные услуги Мобильной Абонентской Службы!
Loading Bars
Лента новостей
У 25 военных на борту авианосца ВМС США Theodore Roosevelt обнаружили коронавирус США 07:44
В Госдепе считают, что КНР несет особую ответственность за помощь в борьбе с коронавирусом США 07:27
В Южной Корее число заражений коронавирусом достигло 9332 Другие страны 07:01
Власти Никарагуа сообщили о первой в стране смерти из-за коронавируса Другие страны 06:45
Работу кафе и ресторанов приостановят по 5 апреля во всей России Россия 06:29
Фон дер Ляйен заявила, что экономика ЕС должна впасть в спячку, чтобы пережить кризис Экономика 06:15
Куба осудила обвинения США в адрес Мадуро в наркотерроризме Другие страны 05:58
В Китае за сутки из-за коронавируса умерли пять человек Другие страны 05:46
В Саудовской Аравии сбили беспилотники хуситов, направленные к гражданским объектам Арабские страны 05:37
Миллионы британцев выразили благодарность медработникам за борьбу с коронавирусом Европа 05:13
Европарламент одобрил меры по борьбе с коронавирусом и его последствиями Европа 04:57
Макрон предупредил ЕС о риске распада Шенгенской зоны из-за коронавируса Европа 04:45
МВФ выделит Киргизии $120 млн на борьбу с коронавирусом Кыргызстан 04:33
Новые сроки проведения Олимпиады в Токио будут определены в ближайшие три недели Другие страны 04:32
Землетрясение и 68 мощных афтершоков произошли в Сахалинской области России Россия 04:15
Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом США 04:07
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8 Другие страны 03:52
В Венесуэле зафиксировали первую смерть из-за коронавируса Другие страны 03:35
Саммит ЕС утвердил решение о начале переговоров по членству Албании и Северной Македонии Европа 03:17
Россия с 27 марта полностью закрыла международное авиасообщение Россия 03:09
Меркель рассказала, как работает на домашнем карантине Европа 03:05
Саммит ЕС поручил Еврогруппе разработать план восстановления экономики после пандемии Экономика 02:53
Трамп собирается в ближайшие часы провести телефонный разговор с Си Цзиньпином США 02:41
Пандемия приведет к снижению прямых иностранных инвестиций в мире на 30-40% Экономика 02:33
Венесуэла решила продавать нефть по пять долларов за баррель Энергетика 02:32
США отложили тендер на закупку первой партии нефти для стратегического резерва Энергетика 02:15
В Таджикистане пройдут выборы в верхнюю палату парламента Таджикистан 01:57
США вышли на первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом США 01:40
В Казахстане число случаев заражения коронавирусом достигло 113 Казахстан 01:33
В Грузии от коронавируса излечился еще один пациент Грузия 01:21
В США и Европе отказываются от саудовской нефти Энергетика 01:10
Умер Мишель Идальго - тренер, сделавший сборную Франции грандом Спорт 00:55
Израильская El Al приостанавливает все регулярные международные рейсы до 4 апреля Израиль 00:39
Мировой спрос на нефть находится в свободном падении на фоне пандемии Энергетика 00:21
Оставайтесь дома, чтобы встречать утро с родными! (VİDEO) Общество 00:05
Ибрагим Мамедов: В Азербайджане за три дня покупается свыше полмиллиона масок Общество 00:05
Хикмет Гаджиев: В ближайшее время в Азербайджан вернутся еще около 400 наших сограждан Политика 26 марта 23:55
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 500 тысяч В мире 26 марта 23:53
В Азербайджане на карантине находятся более 3300 человек Общество 26 марта 23:41
Микаил Джаббаров: В Азербайджане дополнительно запущено 6 производств медицинского спирта Экономика 26 марта 23:12
Али Асадов: Государством будут предприняты все необходимые меры по борьбе с коронавирусом Политика 26 марта 22:48
Президент Мексики предложил передать ООН контроль над продажей медикаментов Другие страны 26 марта 22:43
Число заразившихся коронавирусом на отборочном к ОИ турнире по боксу возросло до шести Европа 26 марта 22:31
США заморозили активы действующих и бывших чиновников Венесуэлы США 26 марта 22:17
В Италии число умерших от вызванного коронавирусом заболевания превысило 8 тыс. Европа 26 марта 22:16
Премьер Индии призвал G20 открыто делиться медицинскими достижениями Другие страны 26 марта 22:10
В Гондурасе зафиксировали первую смерть заразившегося новым коронавирусом Другие страны 26 марта 22:00
Премьер Британии призвал G20 профинансировать разработку вакцины против коронавируса Европа 26 марта 21:58
Генеральный директор медиакорпорации NBCUniversal заразился коронавирусом США 26 марта 21:47
Кабмин Азербайджана принял решение о повторных свидетельствах о рождении Общество 26 марта 21:42
Новый указ Кабинета министров в области обязательного медицинского страхования Политика 26 марта 21:16
Президент Аргентины призвал создать всемирный фонд для помощи в борьбе с коронавирусом В мире 26 марта 21:01
Обращение Азербайджанского Солдата к населению: Мы служим вам, и вы для нас оставайтесь дома! (ВИДЕО) Общество 26 марта 20:48
Оперативный штаб провел заседание в связи со специальным карантинным режимом - исполнительным властям даны серьезные указания Общество 26 марта 20:27
Состоялась встреча с предпринимателями, работающими в сфере грузоперевозок и пассажирского транспорта Экономика 26 марта 20:18
Центр гигиены и эпидемиологии: Каждый должен ответственно относиться к карантину Общество 26 марта 19:55
Страны G20 вложат $5 трлн в экономику для преодоления финансовых последствий пандемии В мире 26 марта 19:41
Из Баку в международном направлении будут выполняться рейсы только в Москву и Лондон Общество 26 марта 19:39
Продовольственный завод Грузии возобновил свою работу Бизнес 26 марта 19:30
Авиарейс Баку-Нахчыван-Баку будет совершаться один раз в неделю Общество 26 марта 19:17
Эльшад Мамедов: Участие государства в экономике отразится и на стимулирующей налоговой политике Экономика 26 марта 19:14
Председатель Государственного агентства по туризму обратился к представителям индустрии туризма Туризм 26 марта 19:12
Индекс стоимости строительства вырос в Грузии Бизнес 26 марта 19:05
Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 79 Грузия 26 марта 18:57
С 30 марта стартуют телеуроки по профессиональным специальностям Общество 26 марта 18:39
Евролига должна установить дедлайн по решению о прекращении сезона Спорт 26 марта 18:37
В Армении зафиксирован первый случай смерти из-за коронавируса Армения 26 марта 18:26
Минюст Азербайджана: Досрочно освобождены 200 заключенных Общество 26 марта 18:22
Утверждены правила проведения экзаменов для независимых экспертов в области сельхоз-страхования Экономика 26 марта 18:17
Айдын Мирзазаде: Крайне важно, чтобы все по возможности оставались дома, поменьше контактировали с людьми Политика 26 марта 18:02
Бакинские школьники и дети Мананы Джапаридзе призывают "Оставайся дома – продолжай учиться!" (ВИДЕО) Социум 26 марта 17:58
Япония финансирует 4 новых проекта в Грузии Бизнес 26 марта 17:52
Утвержден Протокол изменений в "Рамочное соглашение" между Азербайджаном и ЮНЕСКО Политика 26 марта 17:44
Грузия выделяет средства на сохранение цен основных продуктов питания Бизнес 26 марта 17:43
Бакметрополитен перечислил в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом 100 тысяч манатов Общество 26 марта 17:30
Итальянская Eni начала производство ветровой энергии в Казахстане Энергетика 26 марта 17:20
Скончался заслуженный художник Азербайджана Рашид Шариф Социум 26 марта 17:19
Обнародованы данные отгрузки нефти из порта Джейхан BOTAS International Limited (BIL) Энергетика 26 марта 17:14
Глава и сотрудники ИВ Гедабейского района пожертвовали месячные зарплаты на борьбу с коронавирусом Общество 26 марта 17:13
В Азербайджане волонтеры делятся своими контактами с одинокими пожилыми людьми для обеспечения их потребностей Общество 26 марта 17:11
Оставайтесь дома и творите! Премьера клипа Марьям Шабановой (ВИДЕО, ФОТО) Звёздный мир 26 марта 16:57
#MuseumFromHome - приятные моменты, проведенные в азербайджанском музее Культура 26 марта 16:51
Усилен режим работы колл-центра "142" минтруда и расширены его функциональные возможности Общество 26 марта 16:48
В Грузии создан фонд StopCov по борьбе с COVID-19 Грузия 26 марта 16:44
Арестована женщина, распространявшая ложную информацию о коронавирусе (ВИДЕО) Общество 26 марта 16:13
Певцы, актеры и телеведущие призвали коллег внести свой вклад в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом (ВИДЕО) Социум 26 марта 16:12
Baku Media Center создал новый видеоролик c целью поддержки борьбы с коронавирусом (ВИДЕО) Общество 26 марта 16:06
В Азербайджане лиц старше 65 лет, вышедших на улицу, возвращают домой (ФОТО) Общество 26 марта 15:59
Перевалка грузов из Бельгии через порты Турции превысила 1,7 млн тонн Турция 26 марта 15:39
В Туркменистане увеличились показатели предприятия по выпуску нерудных строительных материалов Бизнес 26 марта 15:30
В крупном городе Казахстана остановили работу все автовокзалы из-за угрозы коронавируса Казахстан 26 марта 15:27
Обнародованы планы добычи угля в Казахстане на 2020 год Бизнес 26 марта 15:25
Обнародованы объемы перевалки грузов через турецкий порт Бартин Турция 26 марта 15:25
Общее число случаев заражения коронавирусом в Казахстане превысило 100 Казахстан 26 марта 15:21
Перевалка грузов из Египта через порты Турции превысила 3,2 млн тонн Турция 26 марта 15:19
В Азербайджане выявлено еще 29 случаев заражения коронавирусом, один человек скончался Общество 26 марта 15:13
Оставайся дома и фотографируй – в Азербайджане объявлен новый конкурс Культура 26 марта 15:09
Анар Халилов: В Москве мне не хватает свежего морского воздуха, овощей и фруктов, таких как в Азербайджане (ФОТО) Интервью 26 марта 14:59
Минобразования перечислило в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом 510 тысяч манатов Общество 26 марта 14:52
Из Австрии в Грузию будут доставлены 180 граждан Грузия 26 марта 14:48
Все новости