В Кремле рассказали, как будут снимать ограничения из-за коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что снятие режима ограничений, введенных в стране из-за коронавируса, будет проходить поэтапно, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
"Совершенно очевидно, что выход из этой ситуации будет поэтапный, это вот однозначно можно сказать", - цитирует Пескова ТАСС.
При этом, Песков не уточнил, когда может начаться снятие ограничений.
Ранее Песков сказал, что Владимир Путин может на следующей неделе выступить с новыми заявлениями, касательно коронавируса в РФ.
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