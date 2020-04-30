В Москве умерли еще 65 человек с коронавирусом

Еще 65 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве. Об этом сообщили в среду в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Всего в столице умерли 611 человек, у которых была подтверждена новая коронавирусная инфекция.

"В Москве скончались 65 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

В оперативном штабе напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции. С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск. Это специальный код, состоящий из цифр и букв. Оформить пропуск можно бесплатно тремя способами: онлайн, с помощью СМС или по телефону.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.