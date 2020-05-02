Еще 37 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки
Еще 37 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Всего в столице умерли 695 человек, у которых была подтверждена новая коронавирусная инфекция.
"В Москве скончались 37 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
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