При пожаре в больнице в России погибли три человека

Число погибших в результате пожара в больнице города Зеленодольска в Татарстане возросло с двух до трех человек. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе Министерства здравоохранения республики, передает Trend.

"[Есть] третий погибший", - сказала собеседница агентства.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, еще четверо пострадали.

По данным пресс-службы главного управления МЧС России по Татарстану, сообщение о пожаре в сосудистом отделении двухэтажного здания больницы в Зеленодольске поступило в 23:15 (GMT+4). По прибытии установлено, что пожар возник в палате на первом этаже. Площадь возгорания составила 5 кв. м, уточнили ТАСС в экстренных службах. Пожарные ликвидировали открытое горение в 23:31, 88 пациентов эвакуировали в соседний корпус.