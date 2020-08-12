В Москве задержано и отменено свыше 30 рейсов
В столичных аэропортах задержано и отменено 32 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания», передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
Так, по состоянию на 00.25 (GMT+3), в Домодедово отменено девять рейсов, а два вылета задержано.
При этом в Шереметьево отменили четыре рейса.
Кроме того, во Внуково 13 рейсов отменено и еще четыре задержано.
Данные о задержках и отменах рейсов в Жуковском не представлены.
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