В Москве задержано и отменено свыше 30 рейсов

В столичных аэропортах задержано и отменено 32 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания», передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, по состоянию на 00.25 (GMT+3), в Домодедово отменено девять рейсов, а два вылета задержано.

При этом в Шереметьево отменили четыре рейса.

Кроме того, во Внуково 13 рейсов отменено и еще четыре задержано.

Данные о задержках и отменах рейсов в Жуковском не представлены.