Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Камчатки
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в среду у берегов Камчатки. Об этом сообщается на сайте камчатского филиала Геофизической службы РАН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр располагался в 225 км от Северо-Курильска. Очаг залегал на глубине 63 км под морским дном.
О силе подземных толчков в населенных пунктах края не сообщается. Угроза цунами не объявлялась.
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