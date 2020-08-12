Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Камчатки

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в среду у берегов Камчатки. Об этом сообщается на сайте камчатского филиала Геофизической службы РАН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр располагался в 225 км от Северо-Курильска. Очаг залегал на глубине 63 км под морским дном.

О силе подземных толчков в населенных пунктах края не сообщается. Угроза цунами не объявлялась.