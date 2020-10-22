Сопредседатель Минской группы от РФ направился в Вашингтон для встреч по Карабаху

Сопредседатель Минской группы от России Игорь Попов направился в Вашингтон для встреч по Нагорному Карабаху 23 октября. Об этом сообщил в четверг ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает Trend.

"Наш посол по особым поручениям Игорь Попов направился в Вашингтон, - сказал замминистра. - Там 23 октября состоятся его контакты с представителями США по Карабаху, профессиональные, углубленные. Также состоится встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ".