В России за сутки зафиксировали 18 665 заразившихся коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки составило 18 665, это максимум за все время пандемии. Общее количество инфицированных выросло до 1 636 781, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении, по данным штаба, прирост увеличился до 1,2%.

Число вылечившихся пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 10 259, всего уже выздоровели 1 225 673 человека.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 245 против 334 днем ранее. Всего от инфекции умерли 28 235 человек, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.