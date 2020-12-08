В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончался 71 пациент, у которого был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
Всего за время пандемии в столице умерли 9 496 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
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