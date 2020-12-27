В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 73. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончались 73 пациента, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
Всего за время пандемии в столице умерли 10 913 человек с коронавирусом.
Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. На 26 декабря в городе выявлено 779 584 случая заражения, из них 7 840 за последние сутки. Выздоровел 599 541 человек.
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