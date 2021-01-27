Путин отметил роль России, Саудовской Аравии и США в стабилизации на энергетическом рынке

Россия 27 января 2021 16:21 (UTC+04:00)
Путин отметил роль России, Саудовской Аравии и США в стабилизации на энергетическом рынке

Взаимодействие России, Саудовской Аравии и США по стабилизации на глобальном рынке энергоресурсов стало примером продуктивного сотрудничества стран, даже несмотря на расходящиеся интересы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-выступления на "давосской неделе" в среду, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Отмечу роль России, Саудовской Аравии и Соединенных Шатов Америки, ряда других стран в стабилизации мирового энергетического рынка. Такой формат стал продуктивным примером взаимодействия государств с разными, а порой даже абсолютно противоположными оценками глобальных процессов, со своими мировоззренческими позициями", - отметил российский лидер.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Путин отметил роль России, Саудовской Аравии и США в стабилизации на энергетическом рынке
Путин отметил роль России, Саудовской Аравии и США в стабилизации на энергетическом рынке
Чистая прибыль Microsoft начале финансового года выросла на треть
Чистая прибыль Microsoft начале финансового года выросла на треть
Власти США вскоре закупят еще по 100 млн доз вакцин у Moderna и Pfizer
Власти США вскоре закупят еще по 100 млн доз вакцин у Moderna и Pfizer
Loading Bars
Лента новостей
Освободив свои территории от оккупации, Азербайджан создал новую реальность в регионе - Совет безопасности Турции Политика 17:10
Регулятор ЮАР одобрил экстренное применение вакцины AstraZeneca от коронавируса Другие страны 17:05
В Агсуинском районе 305 медработников вакцинированы от коронавируса Общество 16:58
Американские компании готовы участвовать в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана – посол (ФОТО) Экономика 16:55
ГЭЦ Азербайджана огласил новые правила приема в докторантуру Общество 16:53
Обнародован вклад в структуру ВВП промышленного сектора Туркменистана Бизнес 16:46
Из России в Азербайджан экстрадированы объявленные в международный розыск лица Общество 16:43
Меморандум о совместной разработке месторождения "Достлуг" актуализирует строительство Транскаспийского трубопровода - НАНА Экономика 16:39
Трехстороннее заявление по Карабаху по большому счету последовательно реализуется - Путин Нагорно-карабахский конфликт 16:37
В ЕК заявили, что ЕС не будет запрещать вывоз вакцины от коронавируса со своей территории Европа 16:30
Состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана и сопредседателя МГ ОБСЕ от Франции Политика 16:30
Электронизация правительства Азербайджана предусматривает создание ряда проектов ИКТ 16:29
Сотрудники DOST посетили семьи еще двух участников Отечественной войны Азербайджана (ФОТО) Общество 16:26
Путин заявил, что Россия, Турция и Иран помогают налаживать политический диалог в Сирии Россия 16:24
В Азербайджане еще 601 человек вылечился от COVID-19, выявлено 226 новых случаев заражения Общество 16:22
Путин отметил роль России, Саудовской Аравии и США в стабилизации на энергетическом рынке Россия 16:21
Стоимость жилья на вторичном рынке Баку в декабре 2020 г. уменьшилась Бизнес 16:20
Госконцерн Туркменистана «Туркменнебит» назвал сумму выполненных работ Энергетика 16:17
К началу 2021 г. половина банковских вкладов жителей Азербайджана пришлась на нацвалюту Финансы 16:13
Количество регистраций на одном из государственных порталов Азербайджана увеличилось в 175 тыс. раз ИКТ 16:07
Азербайджан освободил свои территории от оккупации, и в регионе открылись новые возможности – Хикмет Гаджиев Политика 16:07
SOCAR Turkey и ODTU будут осуществлять вторичную химическую переработку пластиковых отходов Бизнес 15:58
Мое сердце – Шуша! Произведения азербайджанских и зарубежных художников (ВИДЕО) Культура 15:52
В Тертере восстанавливаются разрушенные армянами дома - репортаж Trend TV Общество 15:52
Во время Отечественной войны мы увидели успешный результат военно-технического сотрудничества с Турцией - помощник Президента Азербайджана Политика 15:49
Связь между Азербайджаном и Турцией вечна – Хикмет Гаджиев Политика 15:45
Спрос на краткосрочные ноты ЦБ Азербайджана в 4 раза превысил предложение Финансы 15:38
Во время карантина SMS- разрешения были выданы более 1 млн 270 тыс граждан - Фариз Джафаров Общество 15:33
Государственное агентство по туризму Азербайджана предупредило отели Экономика 15:33
Госслужба Азербайджана проведет аукцион по приватизации госимущества Бизнес 15:28
Узбекско-корейское СП закупит запасные части для паровых котлов Тендеры 15:14
Президент Ильхам Алиев: Армяне построили в Шуше для себя несколько вилл. Одна из вилл принадлежит главарю хунты, а другая богатому, коррумпированному чиновнику Политика 15:09
Президент Ильхам Алиев: Все мы, весь наш народ возродим Шушу Политика 15:06
ASCO о ежемесячных выплатах своим сотрудникам, принимавшим участие в боях Транспорт 15:04
Президент Ильхам Алиев: Нашей целью была Шуша, и нашей победой стала Шуша Политика 15:03
Президент Ильхам Алиев: Говорил, что без Шуши наша победа будет неполной, в то время, в период войны я не мог сказать больше Политика 15:01
Президент Ильхам Алиев дал поручения в связи с восстановлением города Шуша Политика 14:59
В столице и регионах Азербайджана в течение 2020 г. наблюдалось снижение банковского кредитования Финансы 14:55
Между главами МИД Азербайджана и Турции состоялся телефонный разговор Политика 14:54
Президент Ильхам Алиев: Фальшивая история нам не нужна Политика 14:51
Президент Ильхам Алиев: Якобы Шуша передана нам просто так, без боя, армяне покинули Шушу. Это наглая ложь! Политика 14:50
Справедливым шагом со стороны ЮНЕСКО может стать признание реестра утраченного в результате оккупации историко-культурного наследия Азербайджана - Олег Кузнецов Политика 14:50
МИД Азербайджана выразил признательность турецкой стороне за помощь в доставке тела Фармана Исмайлова на родину Общество 14:47
Президент Ильхам Алиев: В то время министром обороны Азербайджана был выкормыш тандема НФА-Мусават. Он первым и продал Шушу Политика 14:47
Между МИД Туркменистана и Беларуси подписана программа сотрудничества Бизнес 14:46
Страны ЕАЭС будут обмениваться информацией о селекционных достижениях в животноводстве Бизнес 14:42
Филиал ПАО «Татнефть» в Туркменистане объявляет тендер на техническое обслуживание Тендеры 14:41
Президент Ильхам Алиев: Во время шушинской операции были уничтожены сотни оккупантов Политика 14:41
Президент Ильхам Алиев: Если армяне считали город Шуша своим, то почему за 28 лет ничего здесь не создали? Политика 14:40
Президент Ильхам Алиев: Шуша подверглась попыткам арменизации, но смогла сохранить азербайджанский дух Политика 14:38
Глава комитета Милли Меджлиса о причинах повышения акцизной ставки на сигареты Общество 14:37
Великобритания заинтересована в восстановлении электроэнергетики на освобожденных территориях Азербайджана Энергетика 14:36
Ограничения на ввоз казахстанских томатов в РФ сняты – МСХ РК Бизнес 14:34
Туркменистан выступил с инициативой по обеспечению стабильных международных транспортных перевозок Транспорт 14:29
Экспорт азербайджанского газа в Турцию вырос более чем на 23% Энергетика 14:25
Всемирно известный фотограф показал, как армяне разрушили памятник Натаван в Агдаме (ФОТО/ВИДЕО) Культура 14:24
Молодые азербайджанские актеры, ставшие героями Карабахской войны (ФОТО) Социум 14:14
В 2020 году банки Азербайджана ускорили процессы цифровизации платежей и услуг (Интервью) Экономика 14:13
Большая часть в структуре обязательств банков Азербайджана приходится на депозиты Финансы 14:08
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате Айдына Керимова в связи с назначением его специальным представителем Президента в Шушинском районе (ФОТО/ВИДЕО) Политика 14:06
Грузия надеется в ближайшее время открыть границу с Россией Грузия 14:05
Узбекское агропромышленное агентство объявило тендер на строительство скважин Тендеры 14:04
В Госкомитете Азербайджана произведены структурные изменения Азербайджан 13:53
Совокупные активы азербайджанских банков за 2020 год превысили 32 млрд манатов Финансы 13:47
Учащиеся, оставшиеся недовольными оценками за I полугодие, могут обратиться с апелляцией Общество 13:41
Завтра в Баку ожидается до 9 градусов тепла Общество 13:38
Об учебе в разрушенных армянами школах Гянджи Общество 13:32
В налоговых поступлениях по ненефтяному сектору в Азербайджане зафиксирован наивысший показатель - Микаил Джаббаров Финансы 13:28
Азербайджанский вуз и Российский информационно-культурный центр развивают сотрудничество Социум 13:22
Растет интерес иностранных и местных инвесторов к электроэнергетике Азербайджана Энергетика 13:21
Новый министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана представлен коллективу министерства Политика 13:17
Солнце мира слов – В Азербайджане объявлен конкурс, посвященный Низами Гянджеви Культура 13:16
Туркменбашинский НПЗ объявляет тендер на закупку автотрейлера Тендеры 13:10
Айдын Керимов назначен спецпредставителем Президента Азербайджана в Шушинском районе - Распоряжение Политика 13:09
Минобразования Азербайджана об условиях продолжения процесса открытия школ Политика 13:09
В школах Азербайджана начались зимние каникулы Общество 13:07
В школах не будут работать буфеты – Минобразования Азербайджана Общество 13:02
Минобразования Азербайджана о вакцинации учителей старше 60 лет Общество 12:55
Учебная нагрузка учителей не увеличится - минобразования Азербайджана Общество 12:44
Минобразования Азербайджана о мерах в случае заражения коронавирусом в школах Общество 12:39
В России выявили 17 741 случай заражения коронавирусом за сутки Россия 12:36
В школах будут постоянно проводиться мониторинги - минобразования Азербайджана Общество 12:32
По итогам 2020 года удельный вес малого предпринимательства в ВВП Узбекистана составил 53,9 % Узбекистан 12:32
В Азербайджане стартовал чемпионат по киберфутболу Спорт 12:31
Проект Бакинской высшей школы нефти стал победителем грантового конкурса «Наука-Образование-Промышленность» Общество 12:29
В бакинских школах нет проблем с отоплением - Управление образования Общество 12:25
Отношения между Азербайджаном и Францией продолжат развиваться - госсекретарь МИД Франции Политика 12:19
Строится дорога в направлении государственного историко-культурного заповедника "Кешикчидаг" (ФОТО) Экономика 12:06
Началось восстановление домов, пострадавших в результате армянской агрессии - репортаж Trend TV из Барды и Тертера Общество 11:59
В Индонезии началось извержение самого активного вулкана Другие страны 11:44
Франция не видит преград для реализации проектов на освобожденных территориях Азербайджана - госсекретарь МИД Франции Политика 11:37
Приграничная с Ираном территория расчищается от мин - погранслужба Азербайджана (ФОТО) Общество 11:29
Новые возможности IBA mobile для пользователей Azercell! Общество 11:26
Продолжается мониторинг исторических памятников на освобожденных территориях Азербайджана Общество 11:25
Цифровые продукты Azercell в приложении IBA Mobile! Общество 11:19
Тело погибшего у берегов Нигерии азербайджанского моряка доставлено в Баку (ФОТО/ВИДЕО) Общество 11:19
Бюро ПАСЕ не одобрило инициативу дискуссии по вопросу возвращения армянских военнопленных из Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 11:19
В Азербайджане в системе мгновенных платежей внедрена функция оплаты посредством QR-кода Финансы 11:18
Российская компания о новой мошеннической схеме киберпреступников ИКТ 11:03
Глава МИД Ирана посетит Грузию в рамках регионального турне Политика 10:59
Все новости