Путин заявил, что Россия, Турция и Иран помогают налаживать политический диалог в Сирии
Россия вместе с Турцией и Ираном способствуют налаживанию политического диалога в Сирии. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в среду в онлайн-выступлении на "давосской неделе", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В рамках астанинского формата Россия, Иран, Турция многое делают для стабилизации ситуации в Сирии. И сейчас помогают налаживанию в этой стране политического диалога, вместе, конечно, с другими странами. Мы делаем это вместе и в целом небезуспешно, я хочу это подчеркнуть", - сказал он.
Москва, Тегеран и Анкара являются гарантами астанинского процесса по нормализации ситуации в Сирии.
Лента новостей
Освободив свои территории от оккупации, Азербайджан создал новую реальность в регионе - Совет безопасности Турции
Американские компании готовы участвовать в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана – посол (ФОТО)
Меморандум о совместной разработке месторождения "Достлуг" актуализирует строительство Транскаспийского трубопровода - НАНА
Азербайджан освободил свои территории от оккупации, и в регионе открылись новые возможности – Хикмет Гаджиев
Во время Отечественной войны мы увидели успешный результат военно-технического сотрудничества с Турцией - помощник Президента Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Армяне построили в Шуше для себя несколько вилл. Одна из вилл принадлежит главарю хунты, а другая богатому, коррумпированному чиновнику
Президент Ильхам Алиев: Говорил, что без Шуши наша победа будет неполной, в то время, в период войны я не мог сказать больше
Президент Ильхам Алиев: Якобы Шуша передана нам просто так, без боя, армяне покинули Шушу. Это наглая ложь!
Справедливым шагом со стороны ЮНЕСКО может стать признание реестра утраченного в результате оккупации историко-культурного наследия Азербайджана - Олег Кузнецов
МИД Азербайджана выразил признательность турецкой стороне за помощь в доставке тела Фармана Исмайлова на родину
Президент Ильхам Алиев: В то время министром обороны Азербайджана был выкормыш тандема НФА-Мусават. Он первым и продал Шушу
Президент Ильхам Алиев: Если армяне считали город Шуша своим, то почему за 28 лет ничего здесь не создали?
Президент Ильхам Алиев: Шуша подверглась попыткам арменизации, но смогла сохранить азербайджанский дух
Великобритания заинтересована в восстановлении электроэнергетики на освобожденных территориях Азербайджана
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате Айдына Керимова в связи с назначением его специальным представителем Президента в Шушинском районе (ФОТО/ВИДЕО)
В налоговых поступлениях по ненефтяному сектору в Азербайджане зафиксирован наивысший показатель - Микаил Джаббаров
Новый министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана представлен коллективу министерства
Проект Бакинской высшей школы нефти стал победителем грантового конкурса «Наука-Образование-Промышленность»
Началось восстановление домов, пострадавших в результате армянской агрессии - репортаж Trend TV из Барды и Тертера
Франция не видит преград для реализации проектов на освобожденных территориях Азербайджана - госсекретарь МИД Франции
Бюро ПАСЕ не одобрило инициативу дискуссии по вопросу возвращения армянских военнопленных из Азербайджана