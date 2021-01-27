Путин заявил, что Россия, Турция и Иран помогают налаживать политический диалог в Сирии

Россия вместе с Турцией и Ираном способствуют налаживанию политического диалога в Сирии. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в среду в онлайн-выступлении на "давосской неделе", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В рамках астанинского формата Россия, Иран, Турция многое делают для стабилизации ситуации в Сирии. И сейчас помогают налаживанию в этой стране политического диалога, вместе, конечно, с другими странами. Мы делаем это вместе и в целом небезуспешно, я хочу это подчеркнуть", - сказал он.

Москва, Тегеран и Анкара являются гарантами астанинского процесса по нормализации ситуации в Сирии.