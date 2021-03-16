В России за сутки выявили 9 393 заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 393, до 4 409 438. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,21%.

Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 10 644. Всего уже вылечились 4 014 220 человек. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, осталась на уровне 91% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 443 против 404 днем ранее, до 92 937. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) увеличилась до 2,11%, следует из данных штаба.