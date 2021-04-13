В России выявили 8 173 случая заражения коронавирусом за сутки

Россия 13 апреля 2021 12:30 (UTC+04:00)
В России выявили 8 173 случая заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 173, это минимум с 28 сентября. Общее количество инфицированных увеличилось до 4 657 883. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,18%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 611. Всего уже выздоровели 4 281 776 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 91,9% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 338 против 277 днем ранее. Всего от инфекции умер 103 601 пациент. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,22%, следует из данных штаба.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 782, до 1 051 931. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,18%. Днем ранее было выявлено 1 833 случая.

За сутки в Москве зарегистрировали 58 смертей из-за коронавируса, их общее число составило 17 360.

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