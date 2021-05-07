РФ и Израиль намерены активизировать экономические связи — Кремль
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора в пятницу выразили готовность активизировать торгово-экономическое сотрудничество двух стран, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
«Рассмотрены некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, выражена готовность активизировать торгово-экономическое взаимодействие и провести в скором времени очередное заседание межправкомиссии», — сообщила пресс-служба Кремля о содержании беседы лидеров.
В пресс-службе подчеркнули, что во время разговора Путина и Нетаньяху «условлено о продолжении диалога по линии советов безопасности, а также военных, внешнеполитических и экономических ведомств».
Лента новостей
Уверен, в будущем мы найдем способ возобновить международные поездки - глава представительства ЕС в Азербайджане
В Университете АДА прошла выставка и торжественная презентация книги "Ахмедия Джабраилов 100" (ФОТО)
Армянская сторона не выполняет обязательства по международному гуманитарному праву - МИД Азербайджана
Успешная государственная политика, проводимая в сфере развития спорта в Азербайджане, приносит свои плоды – Исмаил Исмайлов
На Кубке мира в Баку всем спортсменкам было выделено необходимое время для тренировок - гимнастка из Греции
Азербайджан стал важным международным транспортным узлом - глава ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ФОТО)
Награждены победители конференции «Химия и химическая инженерия в интересах устойчивого развития» (ФОТО)
Федерация гимнастики Азербайджана в очередной раз смогла удивить безукоризненной организацией соревнований – гимнастка из Египта