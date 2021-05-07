РФ и Израиль намерены активизировать экономические связи — Кремль

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора в пятницу выразили готовность активизировать торгово-экономическое сотрудничество двух стран, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

«Рассмотрены некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, выражена готовность активизировать торгово-экономическое взаимодействие и провести в скором времени очередное заседание межправкомиссии», — сообщила пресс-служба Кремля о содержании беседы лидеров.

В пресс-службе подчеркнули, что во время разговора Путина и Нетаньяху «условлено о продолжении диалога по линии советов безопасности, а также военных, внешнеполитических и экономических ведомств».