"Газпром" возобновил добычу нефти в Ливии

Gazprom EP International возобновил добычу нефти в Ливии в рамках СП с Wintershall Dea. Добыча на проекте в 2021 году вырастет до 62 тыс. б/с с текущих 43 тыс. б/с. Об этом сообщил управляющий директор Gazprom EP International Сергей Туманов в интервью корпоративному журналу "Газпрома", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Осенью 2020 года, после десяти месяцев остановки в связи с объявленным на территории Ливии форс-мажором, было успешно возобновлено производство нефти в рамках нашего ливийского актива. В стране начала постепенно восстанавливаться работа портов, экспортных терминалов, добывающих мощностей. Тогда же, в рамках нашего совместного предприятия с Wintershall Dea - Wintershall Aktiengesellschaft (WIAG), мы завершили важный этап работ в Ливии - передали функции оператора разработки месторождений в бассейне Сирт на участках 91 и 107 вновь образованному СП с ливийской национальной нефтегазовой корпорацией NOC (National Oil Corporation) - компании Sarir Oil Operations B.V. (SOO)", - сказал он.

"Газпром" может принять решение по месторождениям в Алжире в 2021 году, ввод в эксплуатацию возможен в 2025 году, сообщил топ-менеджер.