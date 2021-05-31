Российские банки переведут 30% сотрудников на удаленку

Крупные российские банки пришли к выводу, что вполне возможно перевести треть и более своих сотрудников на постоянную удаленную работу. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом пишет газета "Известия".

В частности, речь идет о таких кредитных организациях, как МКБ, Райффайзенбанк, Сбер и Росбанк.

Такую возможность рассматривают и в ПСБ.

Сотрудники этих компаний смогут выбрать, хотят ли они трудиться из дома удаленно всегда, либо намерены посещать офис несколько раз в неделю.

В Райффайзенбанке и Росбанке заявили, что уже адаптировали свои системы так, чтобы принимать сотрудников на работу онлайн.

Помимо этого, несколько отделений перевели на постоянную удаленку "Росгосстрах", ВТБ, "АльфаСтрахование" и "Югория". В первую очередь на такой режим будут переведены сотрудники из IT-отдела и департамента информационных технологий.

Опрошенные изданием эксперты сходятся во мнении, что удаленная работа сотрудников может принести выгоду компаниям за счет снижения трат на аренду. Но при этом необходимо решить проблему информационной безопасности банков.