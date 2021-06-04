В России инвестиции в основной капитал выросли в I квартале на 2%

Инвестиции в основной капитал в России увеличились по итогам первого квартала 2021 года на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, это следует из данных Росстата.

Объем инвестиций за этот период составил 3,1 трлн рублей.

По сравнению с четвертым кварталом прошлого года объем инвестиций в январе - марте 2021 года упал на 61,7%.