Экспорт зерна из России в прошлом сельхозгоду вырос на 14%

Экспорт зерна из России в 2020-2021 сельхозгоду (1 июля 2020 года - 30 июня 2021 года) вырос на 14% по сравнению с показателем за предыдущий год и составил 49,8 млн т. Об этом говорится в сообщении Центра оценки качества зерна со ссылкой на его главу Юлию Королеву, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"За прошедший год на международный рынок было отгружено 58,7 млн т российского зерна и продуктов его переработки (+10% к 2019-2020 гг.), при этом экспорт зерновых культур вырос на 14%, до 49,8 млн т", - отмечается в сообщении.

В отношении остальных групп продукции отмечается значительный рост экспорта продуктов переработки - до почти 1 млн т (+31%) и рост экспорта зернобобовых, который составил 1,3 млн т (+7%).

Ранее Минсельхоз сообщил о том, что экспорт зерновых из РФ в 2020-2021 сельхозгоду, по предварительным данным, превысил 48 млн тонн, из них пшеницы - 37,5 млн тонн. По оценкам министерства, общий объем экспорта культур станет одним из самых высоких в истории страны. Кроме того, Россия в очередной раз займет лидирующую позицию в мире по поставкам пшеницы. Экспортный потенциал в текущем сезоне предварительно оценивается в 51 млн тонн зерна.