Российскую военную базу в Таджикистане усилят модернизированными БМП-2М
Российская военная база в Таджикистане до конца июля получит 17 модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам в среду командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин.
"До конца июля текущего года мотострелковые подразделения 201-й военной базы получат 17 современных боевых машин пехоты, что позволит существенно увеличить их боевые возможности при выполнении задач в любой обстановке", - сказал он.
В пресс-службе округа уточнили, что боевые машины предназначены для замены устаревших в мотострелковых подразделениях.
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