Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на Камчатке

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло 6 июля на Камчатке, сообщается на сайте местного филиала Единой геофизической службы РАН.

"Очаг залегал на глубине 24 км, эпицентр находился в 124 км от Петропавловска-Камчатского", - говорится в сообщении.

По информации краевого управления МЧС, жертв и разрушений нет. Жители населенных пунктов подземных толчков не ощущали.