Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на Камчатке
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло 6 июля на Камчатке, сообщается на сайте местного филиала Единой геофизической службы РАН.
"Очаг залегал на глубине 24 км, эпицентр находился в 124 км от Петропавловска-Камчатского", - говорится в сообщении.
По информации краевого управления МЧС, жертв и разрушений нет. Жители населенных пунктов подземных толчков не ощущали.
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