В России впервые с 26 августа зарегистрировали более 800 смертей из-за COVID-19 за сутки
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 812 против 778 днем ранее, до 199 808. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Число умерших превысило 800 впервые с 26 августа, когда штаб сообщил о 820 смертях.
Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,73%, следует из данных штаба.
В частности, за сутки было зарегистрировано 42 смерти в Санкт-Петербурге, 37 - в Свердловской области, 32 - в Краснодарском крае, 28 - в Пермской области, 27 - в Ростовской области.
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