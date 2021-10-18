В России выявили 34 325 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 34 325, это новый максимум с начала пандемии. Общее число заболевших превысило 8 млн и составило 8 027 012, следует из опубликованных в понедельник данных оперативного штаба по борьбе с заболеванием, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост составил 0,43%.

В частности, за сутки выявили 3 097 случаев в Санкт-Петербурге, 915 - Самарской области, 715 - в Нижегородской области, 676 - в Воронежской области, 660 - в Республике Башкортостан.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 785 647, следует из сообщения штаба.