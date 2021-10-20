Взрыв произошел в торговом центре в России
В городе Павловск Воронежской области РФ произошел взрыв в здании торгового центра «Атлас», передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".
Как пишут "Известия", это случилось после полуночи 20 октября.
Известно, что в результате взрыва была повреждена обшивка здания.
Информации о пострадавших нет.
Обстоятельства и причины случившегося пока выясняются.
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