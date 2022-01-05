В России выявили 15 772 заразившихся коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 15 772 случая. Общее число заразившихся увеличилось до 10 585 984, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, опубликованных в среду, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,15%.

Число выздоровевших после заражения коронавирусом россиян возросло за сутки на 25 581. Всего уже выздоровели 9 600 728 человек.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, увеличилась до 90,7% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 828 против 834 днем ранее, до 313 015.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,96%, следует из данных штаба.