В России выявили 15 316 заболевших ковидом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 15 316, это минимум с 17 июня. Общее число заболевших увеличилось до 10 601 300. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, это следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, опубликованных в четверг.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,14%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 22 949, до 9 623 677. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, увеличилась до 90,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 802, это минимум с 27 сентября. Днем ранее было зарегистрировано 828 смертей, всего с начала пандемии из-за ковида умерли 313 817 человек.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) составляет 2,96%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 58 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 33 - в Красноярском крае, 26 - в Челябинской области, 24 - в Алтайском крае, 22 - в Воронежской области.