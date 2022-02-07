Международные резервы РФ в январе снизились на 0,07%

Международные резервы РФ на 1 февраля 2022 года составили $630,207 млрд, что на 0,07% (или на $0,42 млрд) ниже показателя на начало января, говорится в сообщении ЦБ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На 1 февраля 2021 года международные резервы РФ составляли $590,685 млрд.