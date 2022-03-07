БАКУ /Trend/ - Российская делегация прибыла в Беларусь в прежнем составе, переговоры с Украиной ожидаются в ближайшее время, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на ТАСС.

"Делегация на месте, переговоры скоро. Уточняем информацию от украинской стороны", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что третий раунд переговоров с украинской стороной состоится, как и планировалось, в Беловежской Пуще, место не менялось.

Делегации РФ и Украины уже провели два раунда переговоров в Беларуси. Российскую делегацию возглавил помощник Президента РФ Владимир Мединский. Он заявил, что делегация РФ готова вести переговоры с украинской стороной столько времени, сколько потребуется для достижения договоренностей.