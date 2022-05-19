Путин 20 мая проведет заседание Совбеза

Президент России Владимир Путин в пятницу, 20 мая, проведет в режиме видеоконференции заседание Совета безопасности страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Планируется обсудить вопросы повышения устойчивости и безопасности функционирования информационной инфраструктуры государства. Будут рассмотрены дополнительные меры, направленные на предотвращение последствий новых угроз в сфере использования информационно-коммуникационных технологий", - говорится в сообщении.

Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев выступит на заседании представит доклад об укреплении суверенитета в глобальном информационном пространстве. "С основным докладом, посвященным стратегической задаче укрепления суверенитета России в глобальном информационном пространстве, выступит секретарь Совета безопасности Николай Патрушев", - говорится в сообщении.