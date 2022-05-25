Американский производитель обуви и одежды Nike уходит из России

Nike не продлила франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), которой принадлежит самая большая в стране монобрендовая сеть магазинов американского ритейлера. Это следует из письма президента IRG Тихона Смыкова сотрудникам компании, с которым ознакомились «Ведомости», сообщает Trend.

Такое решение он объясняет тем, что Nike не может «в обозримом будущем» организовать поставки товаров в Россию. «По мере исчерпания товарных запасов IRG будет вынуждена закрыть все свои магазины под этим брендом», – пишет Смыков, добавляя, что для него эта новость такой же удар, как и для всех сотрудников. «Мы начинали совместный бизнес в 2012 г., с любовью выстраивали в стране лучшую сеть магазинов и в итоге 10 лет спустя оказались в ситуации, когда данный бизнес не может существовать», – резюмирует он.

PR-директор IRG Людмила Семушина подтвердила, что поставки продукции Nike приостановлены, а сам товар находится в дефиците. «В текущих реалиях мы не можем продолжать поддерживать работу монобрендовых магазинов и будем вынуждены их закрыть», – сообщила она, отказавшись комментировать отношения с производителем. В связи с операционными сложностями Nike приняла решение не продлевать существующие и не вступать в новые деловые взаимоотношения, включая UP&Run (входит в IRG – «Ведомости»), ответил представитель американского ритейлера на запрос «Ведомостей». По его словам, деловая активность в стране приостановлена, но компания продолжает осуществлять все выплаты своим сотрудникам.

Непродление соглашения с IRG в целом может означать уход Nike с российского рынка, считает директор ритейл-департамента Core.XP Марина Малахатько. В марте 2022 г. компания уже заявляла, что «не может гарантировать доставку товаров покупателям в России». Она остановила поставки, прекратила работу российского интернет-магазина и доставку в регион, а также временно закрыла все магазины в прямом управлении. С марта по май количество монобрендовых магазинов Nike в стране уже сократилось с 116 до 56, судя по официальному сайту компании. Из них 19 временно закрыты.