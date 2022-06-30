Путин предупредил о зеркальном ответе на размещение баз НАТО в Финляндии и Швеции

Россия не обеспокоена возможным вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, но зеркально ответит на размещение военной инфраструктуры альянса в этих странах, заявил президент РФ Владимир Путин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии и Швеции в НАТО. Хочется им [вступить в НАТО] - пожалуйста. Только они должны ясно и четко себе представлять, что раньше не было никаких для них угроз, а теперь в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы для территорий, откуда создаются угрозы нам", - сказал глава государства, отвечая на вопросы журналистов.